РФ нанесла удар по Кривому Рогу: возник пожар, есть жертвы

Последствия попадания по гражданской инфраструктуре в Кривом Роге 5 марта 2025 года. Фото: t.me/svoiKR

Обновлено в 23.00. Один человек погиб и трое пострадали из-за удара российской ракеты по гражданскому объекту в Кривом Роге, сообщает начальник Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.



«К сожалению, в Кривом Роге есть погибший. Это 53-летний мужчина. Пострадавших трое. Все госпитализированы. Двое — "тяжелые". Одна женщина в состоянии средней тяжести», — сообщает Лысак.



Ранее. Гражданская инфраструктура загорелась в результате ракетного удара РФ по Кривому Рогу, сообщает начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.



«Произошел пожар. Повреждена гражданская инфраструктура. Вероятно, под завалами могут быть люди. Информацию о последствиях уточняем», — сообщил Лысак.



Также известно о раненых мирных жителях.



«Прямое попадание в объект гражданской инфраструктуры. Пожар. Первые раненые уже в больнице в операционной, тяжелые. Под завалами могут быть люди. Возможны повторные выходы. Берегите себя», — сообщил глава Совета обороны города Александр Вилкул.





