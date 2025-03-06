Команда Трампа тайно провела переговоры с украинской оппозицией — СМИ

Члены команды Трампа тайно провели переговоры с лидерами украинской оппозиции Юлией Тимошенко и Петром Порошенко. Иллюстративное фото

Соратники Трампа провели секретные переговоры с главными политическими оппонентами президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает американское издание Politico.

Издание со ссылкой на источники пишет, что четыре помощника Трампа провели переговоры с Юлией Тимошенко и Петром Порошенко. Обсуждения были сосредоточены на том, может ли Украина провести быстрые президентские выборы.

Отмечается, что Вашингтон хочет усилить давление на Зеленского, чтобы тот ушел в отставку, заявляет Politico. Помощники Трампа уверены, что Зеленский теряет поддержку из-за усталости от войны и общественного разочарования в связи с коррупцией. При этом журналисты отмечают, что рейтинг действующего президента все еще выше, чем у его конкурентов.

И Тимошенко, и Порошенко публично выступили против проведения выборов до окончания боевых действий. Тем не менее, люди из их окружения разговаривают с командой Трампа, позиционируя себя как людей, с которыми «было бы легче работать».

Ранее Владимир Зеленский заявил о готовности покинуть свой пост, если это приведет к установлению мира или ускорит вступление страны в НАТО.