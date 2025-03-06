Армия РФ за сутки дважды ударила по Покровску: разрушен дом

Российские оккупанты за минувшие сутки, 5 марта, несколько раз обстреляли Покровск Донецкой области. В результате удара разрушен дом, также вспыхнул пожар. Об этом сообщили в пресс-службе Покровской городской военной администрации.



Как отмечается, 5 марта около 11:20 со стороны российских оккупационных войск произошел обстрел северной части Покровска. В результате атаки в двух частных домах произошел пожар. Из-за составляющей безопасности силы и средства ГСЧС не привлекались. Информация о пострадавших не поступала.



Около 13:00 российские войска нанесли удар по частному сектору южной части города. В результате обстрела разрушен жилой дом. Информация о пострадавших не поступала.



Ранее мы писали, что за 5 марта россияне убили одного жителя Донецкой области – в селе Новооленовка.