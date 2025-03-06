СМИ: Соратники Трампа ведут переговоры с оппозицией Зеленского

Доверенные лица президента США Дональда Трампа проводят переговоры с украинскими политиками, выступающими против президента Владимира Зеленского. Об этом сообщает немецкое издание BILD.



По данным Politico, четыре высокопоставленных соратника Трампа обсудили с представителями украинской оппозиции возможность скорого проведения президентских выборов в Украине.



Среди участников переговоров — лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко и представители партии экс-президента Петра Порошенко.



Информацию подтвердили три украинских депутата и один американский эксперт по внешней политике от Республиканской партии.