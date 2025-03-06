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Ракетная атака по Кривому Рогу: в поврежденной гостинице находились украинские и иностранные волонтеры

06 марта 2025, 10:58

Ракетная атака по Кривому Рогу: в поврежденной гостинице находились украинские и иностранные волонтеры

Россияне атаковали Кривой Рог. Фото: ГСЧС Россияне атаковали Кривой Рог. Фото: ГСЧС

5 марта российские войска атаковали гостиницу в Кривом Роге. Перед атакой в отель заселились волонтеры одной из гуманитарных организаций — граждане Украины, Соединенных Штатов, Великобритании. Продолжается спасательная операция. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, россияне применили баллистическую ракету.

«Волонтеры выжили, потому что успели спуститься из номеров. Но, к сожалению, четыре человека были убиты этим ударом», — отметил он.

Кроме того, более 30 человек получили ранения, также повреждено много гражданских объектов вокруг отеля. Спасатели до сих пор работают на месте.

«И я благодарю всех, кто эти ночи и дни на дежурстве, на работе, на службе, кто спасает людей. Спасибо работникам ГСЧС Украины, Национальной полиции, медикам, в частности работникам «экстренки», и всем, от чьей работы зависит жизнь людей. И нельзя делать никакой паузы в давлении на Россию для того, чтобы остановить эту войну и террор против жизни», — резюмировал глава государства.

Ранее мы писали, что вечером 5 марта российские оккупанты ударили баллистикой по Кривому Рогу. По состоянию на утро 6 марта погибли 4 человек, много раненых. 

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