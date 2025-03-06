ВСУ уничтожили российские позиции с артиллерией на Покровском направлении: кадры

Уничтоженная российская артиллерия на Покровском направлении. Фото: кадр из видео

Артиллерия 14-й бригады оперативного назначения «Червона Калина» НГУ уничтожила позиции российских войск на Покровском направлении. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной гвардии Украины.



Украинские бойцы на этих позициях уничтожили артиллерию россиян – гаубицы Д-20 и Д-30.



«Оккупанты пытались спрятать свою технику в жилых кварталах одного из населенных пунктов, используя дома гражданских в качестве укрытия. Однако это не спасло их от точных ударов наших артиллеристов», – отметили в НГУ.

Напомним, что «Азов» зачистил частный сектор и уничтожил полсотни военных РФ под городом Торецк Донецкой области. В плену почти взвод оккупантов.