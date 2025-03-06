Су-27 ВСУ ударил по командному пункту оккупантов в Светлодарске. Фото: кадр из видео

Украинская авиация продолжает активно работать на всех направлениях. Экипаж Су-27 нанес удар по командному пункту российских оккупантов в оккупированном Светлодарске Донецкой области. Об этом сообщают бойцы ВСУ в блоге «Соняшник».



Согласно данным, удар пришелся на угол проспекта Победы и улицы Энергетиков. Также рядом упала российская ракета, предположительно от комплекса «Бук-М3».



«Если кто-то скажет, что там были гражданские, то обратите внимание на россиян, которые выжили и убегают через дорогу в другую нору», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в результате авиаудара были уничтожены:

Командный пункт и средства связи;

два места базирования личного состава оккупантов;

полевой склад боекомплекта.

Ранее экипаж 40-й бригады тактической авиации «Призрак Киева» (40 БрТА) нанес точный удар по средствам ретрансляции и радиоэлектронной борьбы «Поле-21» противника на Запорожском направлении.