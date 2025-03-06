За два дня из Донетчины эвакуировали более 80 человек

Из Донецкой области эвакуировали еще 82 жителя. Фото: «Укрзализныця»

Жители Донецкой области продолжают эвакуироваться на запад Украины. В частности, 6 марта в Винницу, Львов и Хмельницкий приедут еще 37 человек. Об этом передали в пресс-службе «Укрзализныци».



«В Винницу, Львов и Хмельницкий прибывает еще одна большая группа эвакуированных — 37 человек, в том числе — 20 человек с инвалидностью», — говорится в сообщении.



Кроме того, 5 марта в Тернополь, Хмельницкий и другие города эвакуационным поездом прибыли 45 пассажиров, в том числе — 6 человек с инвалидностью.

В УЗ уточнили, что вывезли жителей Великоновоселковской, Гродовской, Покровской, Константиновской, Селидовской, Белозерской, Александровской территориальных громад Донецкой области.



Ранее мы писали, что в связи с ухудшением ситуации с безопасностью жители Донетчины начали активнее выезжать. По состоянию на 4 марта в Покровске остается чуть более 3 тысяч жителей, в Константиновке — 9700 человек. Об этом сообщил Дмитрий Петлин, начальник отдела департамента по вопросам гражданской защиты, мобилизационной и оборонной работы.