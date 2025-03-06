В Краматорске СБУ задержала агитатора Кремля, который призывал людей к госперевороту в Украине

Задержание агитатора Кремля в Краматорске. Фото: СБУ

Служба безопасности Украины разоблачила агитатора Кремля, который проводил информационно-подрывную деятельность в пользу РФ. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях.



Это житель Краматорска, который активно призывал людей «бороться с фашизмом» и пытался дискредитировать Силы обороны Украины. Также он распространял сообщения в поддержку военных группировок РФ и выступал за полное разоружение Украины. Мужчина публично агитировал украинцев к насильственному изменению конституционного строя и устранению представителей действующей власти.



Для распространения пророссийского контента он использовал специально созданную страницу в запрещенной социальной сети «ВКонтакте» под псевдонимом «Олег ДНР».



Во время обысков по месту жительства фигуранта изъяли два мобильных телефона с доказательствами преступной деятельности.



На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили мужчине о подозрении по ч 2,3 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или захват государственной власти) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, что «экс-министра экономического развития ЛНР», которая «интегрировала» оккупированную Луганщину в РФ, будут судить.