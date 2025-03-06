Госизмена в оккупированном Мариуполе: двоих работниц колонии подозревают в сотрудничестве с РФ

Донецкая областная прокуратура заочно сообщила о подозрении в государственной измене двум бывшим сотрудникам незаконно созданной «исправительной колонии» в оккупированном Мариуполе.



В 2022 году, во время полномасштабного вторжения России в Украину, помощница начальника отдела надзора и безопасности государственного учреждения «Приазовская исправительная колония №107» и ее заместительница остались на временно оккупированной территории. Они согласились сотрудничать с оккупационной администрацией группировки «ДНР».



Старший прапорщик и лейтенант внутренней службы устроились на работу в захваченное российскими оккупантами учреждение, которое было переименовано в «исправительную колонию №13» и полностью подчинено российским властям.



По данным следствия, подозреваемые исполняют преступные приказы оккупационного руководства и работают по законодательству РФ. Помимо этого, они незаконно удерживают украинских заключенных в камерах и контролируют их пребывание под стражей.



Досудебное расследование продолжается, подозреваемых объявят в розыск.



Также перед судом предстанут восемь украинцев-участников российских войск, задержанных в Бахмутском и Покровском районах Донецкой области.