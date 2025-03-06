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Оккупанты обстреляли Днепровский район Херсона, есть разрушения

06 марта 2025, 15:50

Оккупанты обстреляли Днепровский район Херсона, есть разрушения

Результат обстрелов ВС РФ Днепровского района Херсона. Фото: Херсонская ГВА Результат обстрелов ВС РФ Днепровского района Херсона. Фото: Херсонская ГВА

После обеда российские оккупационные войска нанесли удар по жилым кварталам Днепровского района Херсона. Об этом сообщил председатель городской военной администрации (ГВА) Роман Мрочко.

Результат обстрелов ВС РФ Днепровского района Херсона. Фото: Херсонская ГВА

В результате обстрела был разрушен гараж с припаркованным автомобилем, повреждены местный магазин и частный дом. Информация о пострадавших уточняется.

Результат обстрелов ВС РФ Днепровского района Херсона. Фото: Херсонская ГВА

Кроме того, сегодня утром в одну из херсонских больниц был доставлен 60-летний мужчина, который пострадал в Антоновке.

«Вчера после 14:00 он попал под атаку вражеского беспилотника. У пострадавшего минно-взрывная травма и осколочные ранения. Медики оценивают его состояние как средней тяжести», — говорится в сообщении.

Ранее в сети появились фото последствий сегодняшних ударов по Краматорску.

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