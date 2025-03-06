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Провизоров сети «Эл'Фарм» отправили под домашний арест

06 марта 2025, 17:05

Провизоров сети «Эл'Фарм» отправили под домашний арест

Провизоров сети «Эл'Фарм» отправили под домашний арест. Фото: Схемы Провизоров сети «Эл'Фарм» отправили под домашний арест. Фото: Схемы

Печерский районный суд Киева 4 марта избрал ночной домашний арест для двух провизоров сети аптек «Эл'Фарм», которую ранее разоблачили журналисты «Схем» в нелегальной продаже российских лекарств.

Нацполиция подозревает провизоров, а также владельцев сети, граждан Азербайджана Элвина и Эшгина Багировых, в коллаборационной деятельности (ч. 4 ст. 111-1 УК Украины).

Подозреваемые в коллаборационной деятельности граждане Азербайджана Элвин и Эшгин Багировы. Фото: Схемы

Им грозит до пяти лет заключения с конфискацией имущества. Суд также должен был избрать меру пресечения для братьев Багировых, однако они не явились на заседание.

Один из них в комментарии «Схемам» отрицает свою причастность к незаконной торговле российскими лекарствами. Провизоры «Эл'Фарм» обвинения пока не комментируют.

Напомним, что перед судом предстанут восемь украинцев-участников российских войск, задержанных в Бахмутском и Покровском районах Донецкой области.

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