В Украине прокомментировали остановку обмена разведданными с США: «Работаем над альтернативами»

Украина работает над альтернативами в вопросе разведданных после решения США. Фото: Рустем Умеров

На сегодня Украина не получила информации об ограничении обмена разведывательными данными со стороны Америки. Об этом заявил министр обороны Рустем Умеров во время совместной пресс-конференции с немецким коллегой Борисом Писториусом в Берлине.



По словам главы оборонного ведомства Украины, сейчас идет работа над альтернативами.



«По обмену разведданными мы еще не получили информацию относительно того, как это будет ограничено. Но мы уже работаем над альтернативами, и если это будет необходимо, то мы будем получать эти данные от Германии также», — уточнил Умеров.



Ранее мы писали, что советник Трампа по нацбезопасности Майк Уолц подтвердил, что США перестали делиться разведданными с Украиной.