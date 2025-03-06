Россияне учатся сбивать дроны охотничьими ружьями

Мобилизованных приучают сбивать дроны охотничьими ружьями. Фото: кадр из видео

На одном из полигонов в РФ мобилизованные россияне проходят обучение стрельбе по беспилотникам. Об этом сообщает телеграм-канал «Exilenova+», опубликовавший соответствующее видео.



Судя по кадрам, военные используют двуствольные охотничьи ружья, что может свидетельствовать о нехватке специализированного вооружения для борьбы с БПЛА.



Обычно для таких целей применяются автоматические зенитные установки, ПЗРК или карабины с увеличенными магазинами.



Ранее российские военные уже прибегали к нестандартным методам борьбы с беспилотниками, включая стрельбу из автоматов и пулеметов, однако эффективность таких способов остается сомнительной.

Напомним, зенитный ракетный комплекс «Стрела-10» успешно сбил российский беспилотник-разведчик ракетой 9М37.