ВСУ ударили по пункту управления оккупантов на Херсонщине и по опорному пункту в Курской области

Воздушные силы Вооруженных сил Украины 5 марта нанесли удары по командному пункту российских оккупантов в городе Алешки на временно оккупированной территории Херсонской области, а также по опорному пункту морской пехоты РФ в селе Плёхово Курской области.



Как сообщает Генеральный штаб ВСУ, целями атаки стали штаб 17-го танкового полка 70-й мотострелковой дивизии российской армии в Алешках и позиции 2-й роты 177-го отдельного полка морской пехоты в Плёхово.



В Генштабе отметили, что это продолжение серии ударов, направленных на снижение боевого потенциала армии РФ на пути к освобождению временно оккупированных территорий Украины.

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