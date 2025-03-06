Кит Келлог: ссора Зеленского и Трампа произошла из-за «разных целей»

Конфликт между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом возник из-за «разных целей» двух лидеров, которые не совпадали, заявил специальный представитель президента США по вопросам Украины и России Кит Келлог.

«Случилось так, что два лидера национальных государств пришли на встречу с целями, которые явно не согласовывались друг с другом, и публично был виден разрыв между целями двух администраций. Президент Зеленский подошел к этой встрече с президентом Трампом как к попытке заставить Соединенные Штаты подписать соглашение о постоянном финансировании Украины, что даст Украине преимущество над Россией», — сказал Келлог во время дискуссии Совета по международным отношениям «Обеспечение будущего Украины».

Он отметил, что «президент Зеленский явно хотел, чтобы президент Трамп публично встал на сторону Соединенных Штатов против России. Это свело бы на нет роль объективного собеседника».



Келлог также подчеркнул, что Трамп «не подходил к этому вопросу как к вопросу преимущества одной стороны над другой, а вместо этого сосредоточился на мире».

Вечером 28 февраля президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом США Дональдом Трампом. Причиной визита украинской делегации во главе с главой государства было возможное подписание так называемого соглашения «о полезных ископаемых».



Однако встреча переросла в публичный конфликт. Зеленский заявил, что Путин постоянно нарушает соглашения и договариваться с ним нельзя. Трамп и вице-президент Джей Д. Венс, в свою очередь, обвинили Зеленского в нежелании завершать войну и неблагодарности за помощь США.



Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт обвинила президента Украины Владимира Зеленского в недостаточной признательности за поддержку со стороны Дональда Трампа и заявила, что Вашингтон больше не намерен безоговорочно финансировать конфликт в Украине.



Позднее президент Украины Владимир Зеленский обратился к администрации президента США Дональда Трампа и предложил первые этапы окончания войны.