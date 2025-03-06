Зеленский представил первые шаги к миру на заседании Европейского совета

Президент Украины Владимир Зеленский представил ключевые шаги, необходимые для достижения мира, на специальном заседании Европейского совета в Брюсселе.



«Специальное заседание Европейского совета. Украина стремится к миру с самой первой секунды войны, и сегодня я представил первые необходимые шаги для мира и призвал партнеров поддержать их», — написал Зеленский в своем телеграм-канале в четверг.



Глава государства подчеркнул, что безопасность и устойчивость Европы зависят от совместных действий.



«Устойчивость и безопасность всей Европы зависят от действий каждого из нас. Должны становиться сильнее, технологичнее, поддерживать друг друга. Должны заботиться о жизни уже сейчас. Европа должна быть способна гарантировать мир и безопасность для себя и всех, кто в этом нуждается», — отметил Зеленский.



Президент Украины также выразил благодарность главе Европейского совета Антониу Коште за организацию встречи, а также лидерам стран ЕС за их поддержку Украины.



«Благодарю всех лидеров, которые стойко поддерживают Украину, решительно настроены усиливать помощь и работать для приближения реального и честного мира», — добавил Зеленский.



Встреча военных представителей государств, готовых приложить усилия для обеспечения безопасности в рамках окончания войны в Украине, состоится в Париже 11 марта. Об этом Зеленский сообщил по итогам встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном.



«Обсудили встречу, которая готовится на 11 марта на уровне военных представителей стран, готовых приложить больше усилий для надежного обеспечения безопасности в рамках завершения этой войны», — сказал Зеленский.



Также он выступил на специальном заседании Европейского совета 6 марта.



Необходимо удостовериться, что РФ как единственный источник войны, признает необходимость ее завершения, это можно доказать перемирием по атакам РФ на энергетическую и гражданскую инфраструктуру, прекращением военных операций в Черном море и освобождением пленных, заявил он.



«Все должны убедиться, что Россия, как единственный источник этой войны, признает необходимость ее завершения. Это можно доказать двумя видами тишины, которые легко установить и контролировать, а именно: отсутствием атак на энергетическую и другую гражданскую инфраструктуру, то есть перемирием по использованию ракет, бомб и дальнобойных дронов, и вторым — перемирием на воде, то есть прекращением военных операций в Черном море», — сказал Зеленский во время своего выступления.