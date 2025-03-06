СМИ: В Саудовской Аравии состоится встреча делегаций США и Украины

Флаги США и Украины. Иллюстративное изображение создано ИИ.

На следующей неделе в Саудовской Аравии пройдет встреча делегаций Украины и США, в которой примут участие глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, государственный секретарь США Марко Рубио, спецпосланник президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф. Также предусмотрено участие советника Белого дома по национальной безопасности Майкла Уолтца.



Об этом сообщила корреспондентка Fox News Джеки Хайнрих.



По ее информации, представители американской делегации прибудут в Эр-Рияд 11 марта для переговоров с украинской стороной, включая Андрея Ермака.



Тем временем президент Украины Владимир Зеленский сообщил о разблокировании сотрудничества с США и анонсировал переговоры на следующей неделе.



«Я хочу сообщить всем вам, что наши команды — Украины и США — возобновили работу. Надеемся на содержательную встречу на следующей неделе», — сказал Зеленский во время выступления на заседании Евросовета в Брюсселе 6 марта.



Ранее он сообщил, что в Париже 11 марта состоится встреча военных представителей стран, готовых активизировать усилия для обеспечения безопасности в контексте завершения войны в Украине.

Вечером 28 февраля президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом США Дональдом Трампом. Причиной визита украинской делегации во главе с главой государства было возможное подписание так называемого соглашения «о полезных ископаемых».



Однако встреча переросла в публичный конфликт. Зеленский заявил, что Путин постоянно нарушает соглашения и договариваться с ним нельзя. Трамп и вице-президент Джей Д. Венс, в свою очередь, обвинили Зеленского в нежелании завершать войну и неблагодарности за помощь США.



Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт обвинила президента Украины Владимира Зеленского в недостаточной признательности за поддержку со стороны Дональда Трампа и заявила, что Вашингтон больше не намерен безоговорочно финансировать конфликт в Украине.



Позднее президент Украины Владимир Зеленский обратился к администрации президента США Дональда Трампа и предложил первые этапы окончания войны.