У Трампа заявили, что готовы ввести жесткие санкции против России, но есть условия

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Вашингтон без колебаний введет санкции против энергетического сектора России, если это поможет остановить войну в Украине.



«Санкции будут применены явно и агрессивно для достижения максимального эффекта», — подчеркнул он, выступая в Экономическом клубе Нью-Йорка. По его словам, такие шаги реализуются по указанию президента США Дональда Трампа.



Бессент также раскритиковал предыдущую администрацию Джозефа Байдена за недостаточную жесткость в этом вопросе. Он выразил сомнения в целесообразности многолетней военной и финансовой поддержки Украины без соответствующих санкционных мер в отношении Москвы.



Кроме того, глава Минфина объявил о планах значительно усилить санкционное давление на Иран. США намерены закрыть нефтяной сектор страны, действуя по заранее установленным контрольным показателям и срокам.



«Мы готовы к откровенному диалогу с теми странами, которые помогают Ирану продвигать его нефть на рынок. Наша цель — полностью перекрыть его нефтяные потоки и возможности производства беспилотников», — заявил Бессент.



Он также приветствовал решение Германии о резком увеличении военных расходов, назвав это «значительной победой» в вопросе перераспределения бремени безопасности между союзниками.



Сенатор-республиканец Линдси Грэм, в свою очередь, обвинил Владимира Путина в отказе поддерживать мирные инициативы Дональда Трампа. По его словам, если Кремль не пойдет на серьезные переговоры, последуют новые санкции против банковского и энергетического секторов России, а также возможное введение повышенных тарифов.



«Воздействие на и без того слабую российскую экономику заставит их сесть за стол переговоров», — заявил Грэм.



Он также отметил, что за последние 48 часов Украина сделала серьезные шаги в направлении урегулирования, объявив о прекращении огня, соглашении по полезным ископаемым и готовности к диалогу.



«Пришло время завершить войну между Россией и Украиной с честью и справедливостью, как этого добивается президент Трамп», — заключил сенатор.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о разблокировании сотрудничества с США и анонсировал переговоры на следующей неделе. Вероятно, переговоры пройдут в Саудовской Аравии.