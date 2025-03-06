Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Мирноград Авдеевка Краматорск Бахмут

Зеленский рассказал, когда и для чего отправится в Саудовскую Аравию

06 марта 2025, 22:32

Зеленский рассказал, когда и для чего отправится в Саудовскую Аравию

Зеленский рассказал, когда и для чего отправится в Саудовскую Аравию

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 10 марта, посетит Саудовскую Аравию, где встретится с наследным принцем. После этого его делегация останется в стране для совместной работы с представителями США.

«На следующей неделе, в понедельник, запланирован мой визит в Саудовскую Аравию для встречи с наследным принцем. После того моя команда останется в Саудовской Аравии для работы с американскими партнерами. Украина больше всего заинтересована в мире», — написал Зеленский в Telegram.

Президент подчеркнул, что войну необходимо остановить как можно скорее, и Киев готов работать круглосуточно с союзниками в США и Европе для достижения мира.

На заседании Европейского совета на уровне лидеров Зеленский представил свое видение того, как можно ускорить процесс урегулирования конфликта. По его словам, Украина готовит соответствующие практические предложения.

«Все должны убедиться, что Россия, как единственный источник этой войны, признает необходимость ее завершения. Это можно доказать двумя видами тишины, которые легко установить и контролировать, а именно: отсутствием атак на энергетическую и другую гражданскую инфраструктуру, то есть перемирием по использованию ракет, бомб и дальнобойных дронов, и вторым — перемирием на воде, то есть прекращением военных операций в Черном море», — сказал Зеленский во время своего выступления на специальном заседании Европейского совета.

По его словам, украинцам, европейцам и американцам, которые против войны, «нужно почувствовать, что россияне нас не обманывают». 

Ранее Зеленский сообщил о разблокировании сотрудничества с США и анонсировал переговоры на следующей неделе.

«Я хочу сообщить всем вам, что наши команды — Украины и США — возобновили работу. Надеемся на содержательную встречу на следующей неделе», — сказал Зеленский во время выступления на заседании Евросовета в Брюсселе 6 марта.

Также он сообщил, что в Париже 11 марта состоится встреча военных представителей стран, готовых активизировать усилия для обеспечения безопасности в контексте завершения войны в Украине.

ТЕГИ

Люди
Владимир Зеленский
Места
Саудовская аравия
Прочее
мирное урегулирование

Другие публикации

@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
23:27
Главное за день: Переговоры Порошенко, Тимошенко и Трампа. Удар по Кривому Рогу
22:00
В оккупированном Луганске взорвался дрон над гаражами: есть пострадавшие
16:57
Жители оккупированного Мариуполя остались без жилья: они обратились к Путину
15:35
Госизмена в оккупированном Мариуполе: двоих работниц колонии подозревают в сотрудничестве с РФ
15:15
Су-27 ВСУ ударил по командному пункту оккупантов в Светлодарске
11:42
Оккупанты требуют у жителей Луганщины дрова «на армию»
23:00
Главное за день: Вашингтон и Киев готовятся к новой встрече. Ночная атака по Украине
18:17
Серийные угоны и взрыв: в оккупированной Горловке разыскивают несовершеннолетних
17:14
На Луганщине дрон ударил по гражданскому авто: погиб водитель, женщина в больнице
17:07
В Херсонской области пьяные оккупанты перевернули БМП
14:33
В оккупированный Бердянск завезли новых «судей» из РФ
09:29
В Донецке студентов пугают отчислением за украинскую музыку
23:47
Главное за день: Остановка военной помощи от США. Сложность ротации в Белогоровке
15:01
Силы обороны поразили склад ГСМ на оккупированной Луганщине
14:16
Четыре человека пострадали в оккупированном Луганске из-за столкновения легкового автомобиля с маршруткой
13:30
В Саках горит РЛС из состава ЗРК С-300/С-400
10:25
Оккупанты угрожают депортацией за отказ от паспорта РФ
23:00
Главное за день: Подготовка встречи Путина и Трампа будет ускорена. Удар по Харькову
09:15
В Крыму Росгвардия охраняет раненых, чтобы они не сбежали
08:56
В Мариуполе оккупанты требуют плату за место на кладбище
все новости
23:27
Главное за день: Переговоры Порошенко, Тимошенко и Трампа. Удар по Кривому Рогу
23:27
Лидеры ЕС одобрили поддержку Украины на миллиарды евро, а Орбан — против
22:32
Зеленский рассказал, когда и для чего отправится в Саудовскую Аравию
22:00
В оккупированном Луганске взорвался дрон над гаражами: есть пострадавшие
21:09
У Трампа заявили, что готовы ввести жесткие санкции против России, но есть условия
19:40
СМИ: В Саудовской Аравии состоится встреча делегаций США и Украины
19:04
Зеленский представил первые шаги к миру на заседании Европейского совета
18:49
Кит Келлог: ссора Зеленского и Трампа произошла из-за «разных целей»
18:24
ВСУ ударили по пункту управления оккупантов на Херсонщине и по опорному пункту в Курской области
17:41
США пока не отменяли временный статус для 240 тысяч украинцев — Белый дом
17:41
В Украине прокомментировали остановку обмена разведданными с США: «Работаем над альтернативами»
17:40
Россияне учатся сбивать дроны охотничьими ружьями
17:05
Провизоров сети «Эл'Фарм» отправили под домашний арест
16:57
Жители оккупированного Мариуполя остались без жилья: они обратились к Путину
16:57
Сырский рассказал, сколько военных Россия потеряла с начала года
16:46
СБУ: Двое жителей Киева передавали российскому ГРУ геоданные для ударов по объектам энергетике
16:43
Залужный назвал потери Украины в полномасштабной войне
16:39
Российский штурмовик ошибся домом и попал под удар дрона
15:50
Оккупанты обстреляли Днепровский район Херсона, есть разрушения
15:45
В Краматорске СБУ задержала агитатора Кремля, который призывал людей к госперевороту в Украине
все новости
ВИДЕО
Мобилизованных приучают сбивать дроны охотничьими ружьями. Фото: кадр из видео Россияне учатся сбивать дроны охотничьими ружьями
06 марта, 17:40
Мариупольцы обратились к Путину. Фото: илюстративное Жители оккупированного Мариуполя остались без жилья: они обратились к Путину
06 марта, 16:57
Су-27 ВСУ ударил по командному пункту оккупантов в Светлодарске. Фото: кадр из видео Су-27 ВСУ ударил по командному пункту оккупантов в Светлодарске
06 марта, 15:15
Уничтоженная российская артиллерия на Покровском направлении. Фото: кадр из видео ВСУ уничтожили российские позиции с артиллерией на Покровском направлении: кадры
06 марта, 14:40
Сегодня утром в Краматорске прогремели взрывы. Фото: Телеграм-канал Славянск/Краматорск Два мощных взрыва прогремели в Краматорске: предварительно, КАБы
06 марта, 10:44
Зачистка «Азовом» частного сектора под Торецком. Фото: кадр из видео «Азов» зачистил частный сектор и уничтожил полсотни военных РФ под Торецком: в плену почти взвод оккупантов
06 марта, 10:34

«Новости Донбасса» © 2025 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор