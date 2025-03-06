Зеленский рассказал, когда и для чего отправится в Саудовскую Аравию

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 10 марта, посетит Саудовскую Аравию, где встретится с наследным принцем. После этого его делегация останется в стране для совместной работы с представителями США.



«На следующей неделе, в понедельник, запланирован мой визит в Саудовскую Аравию для встречи с наследным принцем. После того моя команда останется в Саудовской Аравии для работы с американскими партнерами. Украина больше всего заинтересована в мире», — написал Зеленский в Telegram.



Президент подчеркнул, что войну необходимо остановить как можно скорее, и Киев готов работать круглосуточно с союзниками в США и Европе для достижения мира.



На заседании Европейского совета на уровне лидеров Зеленский представил свое видение того, как можно ускорить процесс урегулирования конфликта. По его словам, Украина готовит соответствующие практические предложения.



«Все должны убедиться, что Россия, как единственный источник этой войны, признает необходимость ее завершения. Это можно доказать двумя видами тишины, которые легко установить и контролировать, а именно: отсутствием атак на энергетическую и другую гражданскую инфраструктуру, то есть перемирием по использованию ракет, бомб и дальнобойных дронов, и вторым — перемирием на воде, то есть прекращением военных операций в Черном море», — сказал Зеленский во время своего выступления на специальном заседании Европейского совета.



По его словам, украинцам, европейцам и американцам, которые против войны, «нужно почувствовать, что россияне нас не обманывают».



Ранее Зеленский сообщил о разблокировании сотрудничества с США и анонсировал переговоры на следующей неделе.



«Я хочу сообщить всем вам, что наши команды — Украины и США — возобновили работу. Надеемся на содержательную встречу на следующей неделе», — сказал Зеленский во время выступления на заседании Евросовета в Брюсселе 6 марта.



Также он сообщил, что в Париже 11 марта состоится встреча военных представителей стран, готовых активизировать усилия для обеспечения безопасности в контексте завершения войны в Украине.