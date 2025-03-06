Главное за день: Переговоры Порошенко, Тимошенко и Трампа. Удар по Кривому Рогу

Политика



На следующей неделе в Саудовской Аравии пройдет встреча делегаций Украины и США, в которой примут участие глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, государственный секретарь США Марко Рубио, спецпосланник президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф. Также предусмотрено участие советника Белого дома по национальной безопасности Майкла Уолтца.



Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт опровергла сообщения СМИ о якобы принятом решении отменить временный правовой статус для 240 тысяч украинцев. Она заявила, что такого решения пока не было.



На сегодня Украина не получила информации об ограничении обмена разведывательными данными со стороны США, заявил министр обороны Рустем Умеров. По его словам, сейчас идет работа над альтернативами.



Крылатые ракеты британского производства Storm Shadow стали бесполезны для Вооруженных сил Украины после прекращения передачи американских разведывательных данных Украине, пишет британская газета Daily Mail.



Конфликт между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом возник из-за «разных целей» двух лидеров, которые не совпадали, заявил специальный представитель президента США по вопросам Украины и России Кит Келлог.



Народные депутаты Петр Порошенко и Юлия Тимошенко общались с командой лидера США Дональда Трампа. Однако заверили, что речь не шла о проведении в Украине выборов.



Общество



Жители захваченного Россией Мариуполя вышли на улицу и обратились к главе Кремля Владимиру Путину. Жители дома №39 на улице Зелинского рассказали, что в их доме с ноября 2022 проходит ремонт, из-за которого выселили всех жителей.



Жители Донецкой области продолжают эвакуироваться на запад Украины. В частности, 6 марта в Винницу, Львов и Хмельницкий приедут еще 37 человек. Кроме того, 5 марта в Тернополь, Хмельницкий и другие города эвакуационным поездом прибыли 45 пассажиров, в том числе — 6 человек с инвалидностью.



Боевые действия



До четырех возросло число погибших в результате атаки войск РФ на гостиницу в Кривом Роге, 31 человек ранен. Повреждены также 14 многоквартирных домов, почта, почти два десятка авто, заведение культуры, 12 магазинов.



В Сумах в результате атаки беспилотников погиб один человек. Удар по Краматорску: три авиабомбы разрушили склад, спасатели тушили масштабный пожар, ранены два человека.



В оккупированном Луганске от удара беспилотника пострадали два человека. Дрон сдетонировал над гаражным кооперативом в квартале Мирный, заявили в группировке «ЛНР».