Несколько человек ранены в Харькове в результате российского обстрела

Несколько человек получили ранения из-за ночного обстрела Харькова. Иллюстративное фото

Россияне, во время массированного обстрела Украины, попали по предприятию в Харькове. К этому часу известно о пяти пострадавших, сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов в своем телеграм-канале.

По словам Терехова, россияне ударили по гражданскому инфраструктурному объекту.

«На месте попадания пожар. Пострадал также многоквартирный дом, который находится рядом. Из него эвакуируют всех жителей», — добавил он.

Как пишет глава Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов, россияне попали по предприятию в Киевском районе. На месте удара есть возгорание автомобилей. Среди раненых 65-летняя женщина и 61-летний мужчина.

Позже Игорь Терехов добавил, что кроме здания критической инфраструктуры и жилого дома, пострадали и другие объекты. Горят 10 гаражей и 5 автомобилей.

Ранее сообщалось, что в ночь на 7 марта российские войска нанесли массированный удар по Украине с применением ракет и беспилотников. Атака была направлена на объекты энергетической инфраструктуры.