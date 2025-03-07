Потери РФ за сутки: 1 150 военных и 16 артиллерийских систем

Украинский военный. Фото: Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1 150 человек, а общее число уничтоженных и раненых оккупантов достигло 882 950. Об этом говорится в отчете Генштаба ВСУ.



Также украинские воины обезвредили три танка, 23 боевые бронированные машины и 16 артиллерийских систем.



Кроме того, ВСУ сбили 95 БПЛА оперативно-тактического уровня, а также уничтожили 72 автомобиля оккупационной армии РФ.

Ранее Сырский рассказал, сколько военных Россия потеряла с начала года.