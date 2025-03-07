На оккупированные территории РФ ввозят просроченные продукты

Российские сети магазинов массово завозят на временно оккупированные территории (ВОТ) Украины продукты с истекающим сроком годности. Об этом сообщают активисты движения «Жовта Стрічка» в Донецкой и Запорожской областях.



По их информации, в магазины регулярно поступают товары, срок хранения которых близок к завершению. Российские поставщики сознательно сортируют продукцию, отправляя на ВОТ товары, которые в соседних регионах России пошли бы на утилизацию или значительные скидки.



Наибольшие проблемы наблюдаются с молочной продукцией, мясом, рыбой и консервами. Учитывая дефицит товаров, у местных жителей практически нет альтернатив.



Таким образом, даже на бытовом уровне россияне показывают свое пренебрежительное отношение к временно оккупированным территориям, превращая их в рынок сбыта некачественных и устаревших продуктов.