Оккупанты сбросили бомбу на Славянск: есть жертвы и пострадавшие, среди них — дети

Россияне атаковали Славянск. Фото: прокуратура

Российская армия вечером, 6 марта, атаковала Славянск Донецкой области. В результате ударов ранены 6 человек, среди них — двое людей. Об этом сообщил в пресс-службе прокуратуры.



Как отмечается, в 22:25 оккупанты нанесли авиаудар, использовав «ФАБ-250» с УМПК. Под удар попал частный сектор.

«Телесные повреждения получили супружеская пара в возрасте 24 и 27 лет и их 4-летняя дочь. Также пострадали 30-летняя мать с 3-летней девочкой. Кроме того, ранен еще один пенсионер в возрасте 70 лет. У пострадавших диагностированы минно-взрывные травмы, контузии, и осколочное ранение», — говорится в сообщении.





Пострадавших госпитализировали в медучреждение.



В городе повреждены 28 частных домов и 5 легковых автомобилей.



Правоохранительные органы начали досудебное расследование в уголовном производстве по факту совершения военного преступления (ч. 1 ст. 438 УК Украины).



Ранее мы писали, что россияне 7 марта обстреляли Краматорск.