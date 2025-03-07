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В Краматорске из-за российских авиаударов пострадали три человека

07 марта 2025, 11:28

В Краматорске из-за российских авиаударов пострадали три человека

Последствия авиаудара по Краматорску ночью 7 марта. Фото: ГВА Последствия авиаудара по Краматорску ночью 7 марта. Фото: ГВА

В ночь на 7 марта россияне нанесли авиаудары по Краматорску Донецкой области, используя управляемые авиабомбы. Об этом сегодня сообщила городская военная администрация.

Отмечается, что взрывы раздались около 03:10, в результате чего были повреждены жилые дома.

По предварительной информации, удары пришлись на разные части города. В результате пострадали трое местных жителей, в том числе ребенок.  

«Люди получили акубаротравмы и другие повреждения», — уточнили в ГВА.

В городской военной администрации также отметили, что на месте происшествия работают правоохранители и коммунальные службы. Масштабы разрушений уточняются.

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