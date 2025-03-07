В Краматорске из-за российских авиаударов пострадали три человека

В ночь на 7 марта россияне нанесли авиаудары по Краматорску Донецкой области, используя управляемые авиабомбы. Об этом сегодня сообщила городская военная администрация.
Отмечается, что взрывы раздались около 03:10, в результате чего были повреждены жилые дома.
По предварительной информации, удары пришлись на разные части города. В результате пострадали трое местных жителей, в том числе ребенок.
«Люди получили акубаротравмы и другие повреждения», — уточнили в ГВА.
В городской военной администрации также отметили, что на месте происшествия работают правоохранители и коммунальные службы. Масштабы разрушений уточняются.
Победим цензуру вместе!Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях