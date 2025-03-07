РФ снова вводит в бой северокорейских военных на Курщине

На Курщине, вблизи границы с Сумской областью, российские войска усилили давление на Курский выступ, который контролируется Силами обороны Украины (СОУ). Об этом сообщил автор телеграм-канала «Офицер+».



По его данным, в бой снова начали вводить личный состав военных из КНДР. Также отмечается, что войскам РФ и северокорейским подразделениям удалось незначительно продвинуться на отдельных участках.

Продвижение ВСРФ в Курской области. Фото: RST

По данным Генштаба ВСУ, в операционной зоне на Курщине подразделения Сил обороны Украины за минувшие сутки отбили 32 атаки россиян.



Кроме этого, враг нанес 27 авиационных ударов с применением 35 управляемых бомб, а также совершил 467 артиллерийских обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 26 — из реактивных систем залпового огня.

Напомним, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1 150 человек.