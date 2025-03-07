Россия ракетными ударами разрушила объекты газодобычи на Полтавщине: они прекратили работу

Утром 7 марта Россия атаковала объекты газодобычи «ДТЭК» в Полтавской области. Об этом сообщили в пресс-службе компании.



В результате нанесенных разрушений объекты прекратили свою работу.

Напомним, что утром 7 марта Россия ракетами массированно атаковала энергетику Украины. Под ударами оказались Тернопольская, Ивано-Франковская, Одесская и Полтавская области.



В Одесской области удар оккупантов повредил уже шестой объект энергетики.



Силы ПВО во время этой атаки сбили 34 ракеты и 100 беспилотников.