В Константиновке из-за обстрелов повреждены газопровод и здание горгаза

Здание горгаза в Константиновке снова было повреждено в результате российских обстрелов. Фото: Донецкоблгаз

Административное здание Константиновского управления газового хозяйства снова пострадало от обстрела. Об этом сегодня сообщила компания «Донецкоблгаз».

Отмечается, что в результате вчерашней российской атаки в помещениях горгаза в очередной раз выбиты ОСБ-плиты, которыми были закрыты окна после предыдущих прилетов.

«Сотрудники газового хозяйства уже устраняют последствия повреждений. Управление работает в штатном режиме», — говорится в сообщении.

Кроме этого, за прошедшие сутки агрессор также повредил систему газоснабжения Константиновки. Аварийная бригада отработала 4 заявки, связанные с обстрелами.

В частности, в городе газовики обнаружили 6 повреждений газовых коммуникаций, повлекших отключение 21 абонента, отметили в «Донецкоблгазе».