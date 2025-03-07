САП требует конфисковать имущество одесских таможенников, но они его уже продали

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) подала иск о конфискации имущества семьи одесских таможенников. Об этом сообщил журналист Олег Новиков.
Проанализировав финансовое состояние семьи, в САП сделали вывод, что Гринчишины не могли приобрести определенные активы путем законных доходов.
В иске фигурируют бывший начальник Одесской таможни и нынешний начальник отдела таможенного оформления №2 таможенного поста «Одесса-порт» Сергей Гринчишин, его жена Галина Гринчишина (главный государственный инспектор Одесской таможни) и их сын Сергей Гринчишин-младший (заместитель председателя Обуховского районного совета Киевской области).
САП требует конфисковать имущество на сумму 8,5 млн грн, в том числе:
Однако, по данным прокуратуры, супруги успели продать эти активы после начала проверки. В связи с этим прокурор настаивает на взыскании их стоимости.
Суд уже наложил арест на следующее имущество семьи:
Рассмотрение дела продолжается. Напомним, экс-начальнику войск связи ВСУ назначили залог в 2 млн грн.
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