САП требует конфисковать имущество одесских таможенников, но они его уже продали

САП требует конфисковать имущество семьи одесских таможенников. Фото: Олег Новиков

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) подала иск о конфискации имущества семьи одесских таможенников. Об этом сообщил журналист Олег Новиков.



Проанализировав финансовое состояние семьи, в САП сделали вывод, что Гринчишины не могли приобрести определенные активы путем законных доходов.



В иске фигурируют бывший начальник Одесской таможни и нынешний начальник отдела таможенного оформления №2 таможенного поста «Одесса-порт» Сергей Гринчишин, его жена Галина Гринчишина (главный государственный инспектор Одесской таможни) и их сын Сергей Гринчишин-младший (заместитель председателя Обуховского районного совета Киевской области).

САП требует конфисковать имущество на сумму 8,5 млн грн, в том числе:

квартиру в Одессе (103,8 кв. м);

квартиру в Киеве (105,5 кв. м);

автомобиль Toyota RAV-4 Hybrid 2018 года выпуска.

Однако, по данным прокуратуры, супруги успели продать эти активы после начала проверки. В связи с этим прокурор настаивает на взыскании их стоимости.

Суд уже наложил арест на следующее имущество семьи:

квартиру 135,1 кв. м и жилой дом 284,6 кв. м супругов Гринчишиных;

квартиру 76,6 кв. м их сына.

Рассмотрение дела продолжается. Напомним, экс-начальнику войск связи ВСУ назначили залог в 2 млн грн.