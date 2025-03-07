FPV-дроны с морского беспилотника поразили ЗРК РФ в тылу. Фото: кадр из видео

Украинские FPV-дроны, запущенные с морского беспилотника, уничтожили российские зенитные ракетные комплексы «Оса-АКМ» и «Стрела-10» в тылу противника. Видео ударов опубликовал телеграм-канал «Оперативный ВСУ».



Применение таких дронов демонстрирует новую тактику ВСУ в борьбе с вражеской ПВО, позволяя эффективно уничтожать цели даже в глубине оккупированной территории.



Напомним, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1 150 человек.