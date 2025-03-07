Повреждены более 60 домов, школы и больница: последствия российской атаки по Краматорску

Россияне атаковали Краматорск. Фото: Краматорская ГВА

Российские войска 7 марта сбросили авиационные бомбы. В результате ударов повреждены десятки жилых домов, образовательные и медицинское учреждения. Об этом сообщили в пресс-службе Краматорской городской военной администрации.



«Первый боеприпас попал в район многоквартирной жилой застройки, второй — в частный сектор, что привело к полному разрушению одного из жилых домов. В результате атаки пострадали четыре человека, среди которых один ребенок 2017 года рождения; его состояние оценивается как легкое, лечение проводится амбулаторно», — говорится в сообщении.



Повреждены шиферные кровли и окна 15 многоквартирных домов и 64 частных домов на разных улицах города.



Кроме того, повреждены здания двух образовательных и одного медицинского учреждений, а также складские помещения и нежилая застройка.



Ранее мы писали, что в результате пострадали трое местных жителей, в том числе ребенок.