Армия РФ обстреляла Константиновскую громаду: повреждены магазины и больница, есть погибший

Утром 7 марта российские оккупанты обстреляли Иванопольский старостинский округ Константиновской громады на Донетчине. Об этом сообщил глава Константиновской городской военной администрации Сергей Горбунов.



Повреждены объекты инфраструктуры – жилые дома, два магазина, больница и заведение культуры.



В результате обстрела по месту жительства погиб человек.

Напомним, что ночью 7 марта российская авиация сбросила авиабомбы на город Краматорск Донецкой области, в результате чего три человека получили ранения, сред них ребенок.