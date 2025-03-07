Кабмин расширил перечень категорий для подачи заявления в Международный реестр убытков. Что добавили

Кабинет министров Украины. Фото: КМУ

Правительство расширило перечень категорий, по которым украинцы могут подавать заявления в Международный реестр убытков через приложение «Дія». Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.



Теперь, кроме подачи заявлений по категориям «Поврежденное или уничтоженное жилье» и «Смерть близкого члена семьи», можно будет также регистрировать следующие:

«Повреждение или уничтожение нежилого недвижимого имущества»;

«Потеря доступа и контроля над недвижимым имуществом на временно оккупированных территориях»;

«Серьезные телесные повреждения»;

«Принудительный труд».

По словам Шмыгаля, правительство продолжает работу над созданием международного компенсационного механизма, чтобы Россия заплатила за свои преступления.

Напомним, что в оккупированном Мариуполе на месте снесенного дома строят жилье в ипотеку.