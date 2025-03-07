В Украине расширили перечень категорий людей, которые имеют право выехать за границу

Кабинет министров расширил перечень военнообязанных украинцев, которые могут пересечь границу во время военного положения. Об этом сообщил народный депутат Алексея Гончаренко.



Политик объяснил, что две категории украинцев, которые смогут выехать из Украины, должны иметь справку об отсрочке.



Расширяется перечень категорий, которые имеют право пересечь границу:



▪️ те, кто имеют отсрочку по такой причине: чьи близкие родственники (муж, жена, сын, дочь, отец, мать, полнородные (неполнородные) брат или сестра) погибли или пропали без вести во время боевых действий



▪️ члены семей (муж, жена, сын, дочь, отец, мать, полнородные (неполнородные) брат или сестра), которые посмертно вручили звание Герой Украины.

Напомним, с начала полномасштабной войны запрещен выезд мужчин с 18 до 60 лет.



Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что наиболее активно мобилизация в стране произошла в 2024 году, когда ежемесячно призывали около 30 тысяч человек.