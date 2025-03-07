На границе Курской и Сумской областей продолжаются активные боестолкновения, где российские войска пытаются оказывать давление на позиции украинских военных. Об этом сообщает аналитический проект DeepState.



На разных участках этого направления характер боевых действий различается. В направлении Журавки Силам обороны удается сдерживать войска РФ, несмотря на многочисленные попытки прорыва. Между Журавкой и Новеньким российские войска имеют больший успех и пытаются продвигаться по лесополосам, заходя на территорию Сумщины. В ответ украинские военные наносят удары.



В районе Новенького складывается наиболее тяжелая ситуация, отмечет проект. Российская армия накапливает силы в селе и предпринимает попытки наступления на Басовку, после которой открывается путь к КПП «Суджа». Это позволит оккупантам физически перекрыть логистические пути, ведущие из Юнаковки.



«Враг значительно превосходит численно, что создает дополнительные сложности для обороны», — пишет DeepState.



В районе села Куриловка российские войска также активизировались — вплоть до границы с Сумщиной.



«Отдельно стоит отметить, что враг имеет преимущество в БПЛА, как в разведывательных, так и ударных. Наиболее частый в применении FPV-дрон. Именно ими в основном осуществляется огневой контроль всего, что движется «в» или «из» Курщины. Как это все закончится — неизвестно. К сожалению, у нас есть часто повторяющаяся привычка «не замечать проблемы, которые в перспективе перерастают в плохие последствия». Какая этому причина — неизвестно. Будем следить за развитием событий», — пишут аналитики.

О том, что российские военные перешли границу в Курской области, Владимир Путин заявил еще 19 февраля. Погранслужба Украины сообщила Би-би-си, что не подтверждает эту информацию.



В конце февраля DeepState заявил, что российские военные перешли границу и зашли на территорию Украины в районе Свердликово в Курской области РФ