На Харьковщине пилоты FPV-дронов поразили огнеметную систему «Солнцепек» и вездеход «Витязь»

ничтожили Солнцепек и Витязь Силы обороны на Харьковщине. Фото: скриншот

Украинские пилоты уничтожили военную технику российских оккупантов в Харьковской области. В частности, огнеметную систему «Солнцепек» и вездеход «Витязь». Об этом сообщили в пресс-службе ОСГВ «Хортица».



«Пилоты комендатуры быстрого реагирования разведывательно-ударных беспилотных авиационных комплексов «Феникс» бригады «Месть» поймали на Харьковщине крайне редкие цели — тяжелую огнеметную систему ТОС-1А «Солнцепек» и гусеничный вездеход ДТ-30 «Витязь», — говорится в сообщении.



Кроме того, украинские военные поразили с десяток автомобилей, ликвидировано новое укрытие оккупантов.



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