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ВСУ получат еще более 50 млн гривен из государственного бюджета

07 марта 2025, 17:52

ВСУ получат еще более 50 млн гривен из государственного бюджета

Кабинет министров Украины принял соответствующее распоряжение, инициированное Министерством обороны, о выделении дополнительных 52, 94 млн гривен из государственного бюджета для Вооруженных сил Украины.

В частности, 30 млн гривен будет направлено на реконструкцию здания Центра крови «Главного военного клинического госпиталя».

«Указанная сумма — это поступления субвенции из местного бюджета в государственный, которая не была использована в течение 2024 года. Министерство обороны постоянно принимает меры по поиску дополнительного финансирования критических потребностей Сил обороны Украины», — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что указанное финансирование будет направлено по бюджетной программе «Обеспечение деятельности Вооруженных сил Украины, подготовка кадров и войск, медицинское обеспечение личного состава, ветеранов военной службы и членов их семей, ветеранов войны». 

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в Украину поступили 752 млн фунтов (более 900 млн долларов) от Великобритании. Эти средства обеспечены доходами от замороженных российских активов.

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