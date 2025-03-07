ВСУ получат еще более 50 млн гривен из государственного бюджета

Кабинет министров Украины принял соответствующее распоряжение, инициированное Министерством обороны, о выделении дополнительных 52, 94 млн гривен из государственного бюджета для Вооруженных сил Украины.



В частности, 30 млн гривен будет направлено на реконструкцию здания Центра крови «Главного военного клинического госпиталя».



«Указанная сумма — это поступления субвенции из местного бюджета в государственный, которая не была использована в течение 2024 года. Министерство обороны постоянно принимает меры по поиску дополнительного финансирования критических потребностей Сил обороны Украины», — говорится в сообщении.



Стоит отметить, что указанное финансирование будет направлено по бюджетной программе «Обеспечение деятельности Вооруженных сил Украины, подготовка кадров и войск, медицинское обеспечение личного состава, ветеранов военной службы и членов их семей, ветеранов войны».



Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в Украину поступили 752 млн фунтов (более 900 млн долларов) от Великобритании. Эти средства обеспечены доходами от замороженных российских активов.