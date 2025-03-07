Еще двадцать маломобильных жителей были эвакуированы из Донецкой области на Винниччину. Им помогли благотворительный фонд «Восток SOS» и «Укрзализныця».



В принимающих громадах созданы все необходимые условия для бесплатного проживания, и эвакуированные смогут оставаться там без оплаты до завершения войны, сообщили в Донецкой областной военной администрации.



Благотворительный фонд «Восток SOS» реализует полный цикл помощи эвакуированным: сопровождает их во время поиска жилья, помогает с восстановлением документов, оформлением социальных выплат и получением медицинской помощи.



Записаться на бесплатную эвакуацию можно с понедельника по субботу (8:00-18:00) по телефону: 0800 332 614.

Ранее мы писали, что в связи с ухудшением ситуации с безопасностью жители Донетчины начали активнее выезжать. По состоянию на 4 марта в Покровске остается чуть более 3 тысяч жителей, в Константиновке — 9700 человек.