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Из Донецкой области эвакуировали группу маломобильных людей — они получили приют на Винниччине

07 марта 2025, 17:49

Из Донецкой области эвакуировали группу маломобильных людей — они получили приют на Винниччине

Из Донецкой области эвакуировали группу маломобильных людей — они получили приют на Винниччине

Еще двадцать маломобильных жителей были эвакуированы из Донецкой области на Винниччину. Им помогли благотворительный фонд «Восток SOS» и «Укрзализныця».

В принимающих громадах созданы все необходимые условия для бесплатного проживания, и эвакуированные смогут оставаться там без оплаты до завершения войны, сообщили в Донецкой областной военной администрации.

Благотворительный фонд «Восток SOS» реализует полный цикл помощи эвакуированным: сопровождает их во время поиска жилья, помогает с восстановлением документов, оформлением социальных выплат и получением медицинской помощи.

Записаться на бесплатную эвакуацию можно с понедельника по субботу (8:00-18:00) по телефону: 0800 332 614.

Ранее мы писали, что в связи с ухудшением ситуации с безопасностью жители Донетчины начали активнее выезжать. По состоянию на 4 марта в Покровске остается чуть более 3 тысяч жителей, в Константиновке — 9700 человек.

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