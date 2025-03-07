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Трамп в гневе из-за атак РФ на украинские города — Axios

07 марта 2025, 18:20

Трамп в гневе из-за атак РФ на украинские города — Axios

Трамп разъярен из-за ударов России по Украине. Фото: REUTERS/Jeenah Moon) Трамп разъярен из-за ударов России по Украине. Фото: REUTERS/Jeenah Moon)

Президент США Дональд Трамп в последнее время испытывает злость из-за РФ. Речь идет о массированных атаках на Украину. Об этом передает Axios.

Высокопоставленный чиновник Белого дома заявил, что в последние дни «ярость Трампа усиливается» из-за поведения России и эскалации ее ударов по Украине в то самое время, когда он настаивает на прекращении огня».

В издании пишут, что это первый случай с момента вступления в должность, когда Трамп публично угрожает России введением санкций, после того как он занял более мягкую позицию по отношению к Владимиру Путину.

Ранее мы писали, что президент США Дональд Трамп серьезно рассматривает введение масштабных банковских санкций, других санкций и пошлин в отношении России до тех пор, пока не будет достигнуто прекращение огня и окончательное соглашение о мире.

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