ООН: 6,8 млн украинцев остаются беженцами, а 3,7 млн — переселенцами

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Из-за полномасштабного вторжения России около 3,7 миллиона человек остаются внутренне перемещенными лицами (ВПЛ) в Украине, тогда как 6,8 миллиона украинцев находятся за границей в статусе беженцев, преимущественно в европейских странах. Об этом сообщили министерство национального единства Украины и Агентство ООН по делам беженцев ООН в совместном пресс-релизе.



С 2022 года около 1,3 миллиона человек вернулись в Украину и оставались там не менее трех месяцев. Основными причинами возвращения стали желание снова быть дома, в родной культурной среде, а также воссоединение с семьей.



Несмотря на это, УВКБ ООН не призывает украинцев к возвращению, так как война продолжается, а ракетные удары не прекращаются. Организация обращается к государствам, предоставившим убежище украинцам, с просьбой не предпринимать действий, которые прямо или косвенно вынуждают к возвращению. В то же время право на добровольное возвращение остается «фундаментальным и должно уважаться».



Согласно последнему исследованию УВКБ ООН «Жизнь на паузе: намерения и перспективы беженцев, вернувшихся лиц и ВПЛ из Украины», 61% украинских беженцев и 73% ВПЛ хотели бы вернуться домой. Однако основные препятствия для возвращения — вопросы безопасности, отсутствие работы и жилья.



Кроме того, многие участники исследования отмечают, что им не хватает объективной информации о ситуации в Украине. В ответ на этот запрос УВКБ ООН в 2024 году запустило цифровую информационную платформу «Украина — это дом», которая поможет украинцам принимать осознанные решения о возвращении.



Сегодня УВКБ ООН и министерство национального единства Украины сообщили, что подписали Меморандум о взаимопонимании, который закладывает основу стратегического партнерства для поддержки украинцев, вынужденных покинуть свои дома как внутри страны, так и за ее пределами.



Сотрудничество направлено на сохранение связи украинцев с родиной и их громад, а также на поиск долгосрочных решений для людей, находящихся в статусе беженцев или ВПЛ.

Большинство жителей Донецкой области, вынужденных покинуть регион из-за войны, планируют вернуться, но только после окончания боевых действий или при условии безопасности. Такие данные показало исследование DII-Ukraine в рамках проекта «Донетчина: видение будущего».