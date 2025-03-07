США делятся с Украиной разведкой только для обороны — СМИ

США продолжают делиться с Украиной разведывательной информацией, которая помогает ее войскам в обороне, но прекратили передачу данных, которые могли бы быть использованы для наступления на российские силы. Об этом сообщает CNN, ссылаясь на двух высокопоставленных чиновников Пентагона.



По словам источников, Вашингтон старается избежать восприятия как стороны, активно помогающей Украине наносить удары по территории РФ. Именно по этой причине поставки военной помощи были приостановлены в начале недели. Однако США не намерены скрывать информацию, которая может помочь Украине в защите, подчеркнули собеседники издания.



При этом спутниковая связь Starlink, принадлежащая Илону Маску и являющаяся ключевой коммуникационной системой для украинских военных, остается активной.



Ранее в пятницу президент США Дональд Трамп выразил разочарование продолжающимися атаками России на Украину, несмотря на усилия Вашингтона по организации мирных переговоров. Он также пригрозил новыми санкциями, если Москва не прекратит удары.