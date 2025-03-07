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Краматорск и Славянск оправляются после бомбардировок РФ: среди пострадавших — дети

07 марта 2025, 19:53

Краматорск и Славянск оправляются после бомбардировок РФ: среди пострадавших — дети

Краматорск и Славянск оправляются после бомбардировок РФ: среди пострадавших — дети

Российская армия продолжает террор мирного населения Донецкой области. От авиабомб в очередной раз пострадал Славянск. Травмы получили шесть человек, среди которых двое детей — четырех и пяти лет. Неспокойно этой ночью было и в соседнем Краматорске. По данным полиции, оккупанты сбросили на город три авиабомбы, они взорвались посреди жилых домов, ранено три человека, среди них 8-летняя девочка. Журналист «Новостей Донбасса» побывал на месте «прилетов», чтобы поговорить с пострадавшими мирными жителями.

Удар по Славянску: ребенок под завалом

Житель Славянска Александр услышал первый взрыв в ночь с 6 на 7 марта примерно в 22:30.

«Такой небольшой, стены ходуном заходили, но все осталось целое. Секунд через 20 был второй взрыв, испугаться не успел, окна вылетели, двери вылетели, крыша улетела. Вот и все дела», — рассказывает он.

Пострадавший житель Славянска Александр после обстрела. Фото: Дмитрий Глушко, Новости Донбасса

Оккупанты ударили по частному сектору. В доме Александра никто не пострадал. Но в целом в районе «прилета» травмы получили шесть человек, среди которых двое детей — четырех и пяти лет.

В доме о котором рассказал нам Александр, точнее в том, что от него осталось встречаем Анастасию. Она рассказывает, что в момент российского удара в помещении находилось две семьи: к ним с мужем и ребенком в гости пришла коллега по работе с дочерью.

Пострадавшая жительница Славянска Анастасия после обстрела. Фото: Дмитрий Глушко, Новости Донбасса

«Мы слышим просто гул, свист и все… Все вот так вот, как в тумане. Слава Богу, что у меня был телефон, ничего не было видно, была пыль, грязь, темно. Я включаю фонарик на телефоне и кричу своему мужу: Где ребенок? Где наш ребенок? Он побежал в комнату, вынес ребенка мне, дал мне ее на руки. Говорит: Выбегай на улицу! Я выбежала сюда на улицу и услышала как моя подруга, коллега по работе как она кричит и просит о помощи. Потому что ее ребенок оказался под завалами», — описывает Настя события этой ужасной ночи, и добавляет: сразу же вызвала экстренные службы, но первыми до места удара добрались украинские военные.

Последствия обстрела Славянска 6 марта 2025 года. Фото: Дмитрий Глушко, Новости Донбасса

«Подбежали военные, посадили нас в машину, с ребенком, потому что было холодно. Мой ребенок был раздетый, я была босиком. Посадили нас в машину, помогли достать и повезли нас в больницу», — объясняет девушка.

Пока она была в больнице с ребенком, их дом загорелся. Благодаря помощи военных его быстро потушили. Все это время Анастасия с мужем беспокоилась о здоровье своих друзей.

«Я, мой муж и ребенок отделались простым испугом. У нашего ребенка, слава Богу, никаких повреждений нет совсем. У меня коленка чуть-чуть содрана. И у мужа несколько царапин. А вот другая девочка, конечно, с ребенком находится в больнице. У этой девочки, у нее ранение, осколок будут доставать. У ребенка ссадины головы», — делится жительница Славянска. Пока она рассказывает об этом нашему журналисту её мужу удается достать из-под завалов домашнюю любимицу — кошку.

Последствия обстрела Славянска 6 марта 2025 года. Фото: Дмитрий Глушко, Новости Донбасса

Анастасия с семьей вернулась из Киева обратно в Славянск всего полтора года назад, до этого они выезжали из города. Но сейчас снова планируют уехать, ведь дом разрушен. Рядом с их жильем пустой дом. Соседи Анастасии давно выехали и теперь понятно: это, вероятно, спасло им жизнь.

«Стены все в трещинах, все вываливалось, кирпичи… Одной стены просто нет, вот как раз это была детская комната у нас. Мы сейчас разбираем, достаем вещи, игрушки. Это я не знаю, просто чудом выжили, потому что было очень страшно», — размышляет Анастасия.

Последствия обстрела Славянска 6 марта 2025 года. Фото: Дмитрий Глушко, Новости Донбасса

Что произошло в Краматорске?

Неспокойно этой ночью было и во временном областном центре Донетчины — соседнем со Славянском Краматорске. По данным полиции, оккупанты сбросили на город три авиабомбы, они взорвались посреди жилых домов, ранено три человека, среди них 8 летняя девочка.

Последствия обстрела Краматорска. Фото: Дмитрий Глушко, Новости Донбасса

Наталья жительница Краматорска вечером смотрела телевизор, и уже собиралась ложиться спать, но услышала грохот и взрыв.

«Бахнуло, грохнуло! Я подскочила. Успела выключить телевизор, и вот это окно которое рядом с моим телевизором, оно выпало наружу. А потом мои повставали, заходим на кухню муж смотрит, а там вообще. Потому что окна обычные, все стекла посыпались, вторичная рама упала», — описывает пережитое жительница Краматорска.

Это уже не первый обстрел поселка Беленькое города Краматорска. Совсем недавно недалеко от этого места россияне ударили по жилым домам и гражданской инфраструктуре.

«Было где-то на школе там, еще где-то я не знаю точно. Недавно на совхоз прилетало. А вот у нас три года не было ничего, а вот теперь дождались. Четвертый год пошел, а оно прилетело. Каждый день просыпаешься и думаешь, обойдет ли оно тебя или нет», — с грустью говорит женщина.

Наталья жительница Краматорска. Фото: Дмитрий Глушко, Новости Донбасса

Российская армия продолжает наступление на востоке Украины, в попытках полностью взять под свой контроль всю территорию Донецкой области. В последнее время, особенно после значительного продвижения войск РФ в районе города Часов Яр Донецкой области, обстрелы Славянска и Краматорска участились. Тем не менее по данным местных властей в Славянске остается около 56 тысяч мирных жителей, а в Краматорской громаде(город вместе с поселками) около 80 тысяч человек.

По материалам : "Новости Донбасса "

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