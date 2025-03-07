Главное за день: Массовый удар по энергетике. Оккупанты арестовывают жителей Луганщины

Политика



Президент США Дональд Трамп серьезно рассматривает введение масштабных банковских санкций, других санкций и пошлин в отношении России до тех пор, пока не будет достигнуто прекращение огня и окончательное соглашение о мире.



Аэрокосмическая компания Maxar Technologies отключила доступ к своим спутниковым снимкам для Украины. Это произошло в результате запрета правительства США на предоставление Украине разведывательных данных.



Общество



По данным Агентства ООН по делам беженцев ООН, из-за полномасштабного вторжения России около 3,7 миллиона человек остаются внутренне перемещенными лицами (ВПЛ) в Украине, тогда как 6,8 миллиона украинцев находятся за границей в статусе беженцев, преимущественно в европейских странах.



Незаконный «суд» в оккупированном Луганске приговорил местную жительницу к 10 годам колонии общего режима. Имя незаконно осужденной не разглашается. По версии «следователей», женщина якобы совершила не менее 10 денежных переводов на банковские карты «Азова» и «Правого сектора» в период с января по апрель 2024 года.



Еще одного жителя оккупированной Луганщины захватчики обвинили в «шпионаже». Утверждается, что 21-летний Артем Куджанов с июля по август 2022 года Куджанов собирал сведения о местах дислокации российских военнослужащих. Обвинение передано в «суд».



Военный суд в Ростове-на-Дону приговорил российских военнослужащих Айдына Жамидулова и Алексея Дорожкина к 18 и 12 годам заключения по делу о похищении и зверском убийстве 23-летней жительницы Луганщины Валентины Давроновой.



Оккупационная администрация Бердянска уничтожила часть архивных документов горсовета, поскольку они были оформлены на украинском языке. Активисты движения «Жовта Стрічка» сообщают, что уничтожены реестры прав собственности на недвижимость, земельные акты и градостроительные планы.



Боевые действия



В ночь на 7 марта российские войска атаковали объекты энергетической инфраструктуры в Тернопольской, Ивано-Франковской, Одесской и Полтавской областях. Ракетными ударами разрушены объекты газодобычи на Полтавщине. В Одесской области РФ повредила уже шестой энергообъект.



Россияне, во время массированного обстрела Украины, попали по предприятию в Харькове, пострадали пять человек. В Константиновской громаде погиб один человек, повреждены магазины и больница. В Краматорске пострадали трое местных жителей, в том числе ребенок. В результате атаки на Одещине погиб 73-летний мужчина, еще один – получил ранения средней тяжести. Семь человек получили ранения из-за ночного обстрела Славянска. Ребенок пострадал в Краматорске.