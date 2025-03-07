Mirage-2000 в бою: истребители сбивали российские ракеты во время сегодняшней атаки РФ

Истребители Mirage-2000, предоставленные Францией, приняли участие в отражении массированной российской атаки, уничтожая крылатые ракеты Х-101 в небе над Украиной.

Кадры боевой работы опубликовали Воздушные силы ВСУ, о чем сообщил начальник управления коммуникаций командования ПС ЗСУ полковник Юрий Игнат на своей странице в Facebook.

Mirage 2000 — это французский многоцелевой истребитель четвертого поколения, разработанный в 1970-х годах фирмой Дассо.



Самолеты позволяют Украине защитить свою землю и воздушное пространство.