Массированный удар по Доброполью: повреждены жилые дома, погибли люди

Российские войска нанесли три удара по городу Доброполье. По предварительной информации, в результате атаки погибли не менее 5 человек, еще 15 получили ранения. Об этом сообщили в Донецкой ОВА.
Повреждены четыре многоэтажных дома. Окончательное число жертв и масштабы разрушений пока уточняются.
На месте работают спасатели, полиция, органы власти и экстренные службы.
Российская армия продолжает террор мирного населения Донецкой области. От авиабомб в очередной раз пострадал Славянск. Травмы получили шесть человек, среди которых двое детей — четырех и пяти лет. Неспокойно этой ночью было и в соседнем Краматорске. По данным полиции, оккупанты сбросили на город три авиабомбы, они взорвались посреди жилых домов, ранено три человека, среди них 8-летняя девочка. Журналист «Новостей Донбасса» побывал на месте «прилетов», чтобы поговорить с пострадавшими мирными жителями.