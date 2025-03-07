Массированный удар по Доброполью: повреждены жилые дома, погибли люди

Российская армия продолжает террор мирного населения Донецкой области. От авиабомб в очередной раз пострадал Славянск. Травмы получили шесть человек, среди которых двое детей — четырех и пяти лет. Неспокойно этой ночью было и в соседнем Краматорске. По данным полиции, оккупанты сбросили на город три авиабомбы, они взорвались посреди жилых домов, ранено три человека, среди них 8-летняя девочка. Журналист «Новостей Донбасса» побывал на месте «прилетов», чтобы поговорить с пострадавшими мирными жителями.