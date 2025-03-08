Войска РФ нанесли комбинированный удар по Доброполью: число жертв растет

Ночью 7 марта российские войска нанесли комбинированный удар по Доброполью Донецкой области, использовав, по предварительным данным, ракету «Искандер-М», РСЗО «Торнадо-С» и дрон-камикадзе «Герань-2». В полиции рассказали о последствиях атаки.

Погибло не менее 11 человек, еще 30 ранены, среди них 5 детей. Разрушены и повреждены 8 пятиэтажных домов, торговый центр, 30 автомобилей. Некоторые дома полностью выгорели.

Более 10 часов на местах ударов работают взрывотехники, следственно-оперативные группы полиции и экстренные службы. Продолжается ликвидация пожаров, разбор завалов и эвакуация людей. Количество жертв и масштаб разрушений уточняются.

Днем 7 марта российские войска нанесли удары по жилым районам Константиновской, Покровской, Лиманской, Великоновоселковской и Добропольской территориальных громад.