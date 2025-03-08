Новая трагедия на Донетчине: 20 погибших, более 40 раненых под обстрелами

За пятницу, 7 марта, российские войска нанесли массированные удары по населенным пунктам Донецкой области, в результате чего погибли 20 мирных жителей, еще 43 человека получили ранения. Об этом сообщили в Донецкой областной военной областной администрации.



Наибольшее количество погибших — минимум 11 — в Доброполье. Три человека погибли в Покровске. Двое — в Константинополе. Также есть жертвы в Яблуневке, Константиновке, Мирнограде и Иванополье — в каждом населенном пункте погиб один человек.



Российские атаки продолжаются, спасательные службы работают на местах ударов.



С начала полномасштабного вторжения в области (без учета Мариуполя и Волновахи) погибли 3005 мирных жителей, 6827 получили ранения.

Днем 7 марта российские войска нанесли удары по жилым районам Константиновской, Покровской, Лиманской, Великоновоселковской и Добропольской территориальных громад.