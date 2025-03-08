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Беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод в Ленинградской области РФ

08 марта 2025, 08:55

Беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод в Ленинградской области РФ

В ночь на 8 марта беспилотники попытались атаковать нефтеперерабатывающее предприятие КИНЕФ («Киришинефтеоргсинтез») в Ленинградской области.

По данным главы российского региона Александра Дрозденко, один из дронов был сбит на подлете, а второй — над территорией завода.

При падении обломков повреждена внешняя конструкция одного из резервуаров. Жертв нет.

Дрозденко утверждает, что работа предприятия продолжается, на месте работают спецслужбы.

Минобороны РФ заявило, что за ночь российская ПВО перехватила и уничтожила 31 украинский беспилотник: 26 БПЛА — над территорией Краснодарского края, 3 — над Брянской областью и по одному – над Ленинградской и Ярославской областями.

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