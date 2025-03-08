Войска РФ нанесли 26 ударов по Донецкой области: фото последствий

По состоянию на утро 8 марта в Донецкой области фиксируются многочисленные разрушения и жертвы в результате российских обстрелов. За последние сутки российские войска 26 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области.

Покровский район

В Доброполье погибли 11 человек, еще 30 получили ранения. Повреждено 8 многоквартирных домов, торговый центр и 30 автомобилей.



В Мирнограде один человек погиб, разрушен жилой дом.



В Покровске погибли 3 человека, повреждены 3 дома.



В Малиновке Гродовской громады зафиксированы разрушения жилого дома.

Краматорский район

В Дробышево (Лиманская громада) ранены 3 человека, разрушены 9 домов.



В Краматорске ранены 5 человек.



В Константиновке погиб 1 человек, повреждены 10 частных домов, 2 многоэтажки, 2 линии электропередач, 2 газопровода и 5 гаражей.



В Иванополье погиб 1 человек, разрушены 18 частных домов, 2 магазина и 3 административных здания.

Бахмутский район

В Северске повреждено 7 жилых домов.